Trapani calcio, contro il Venezia con il rebus formazione

Quello di domani al «Penzo» sarà un match tra due squadre, Venezia e Trapani, che attualmente occupano posizioni di bassa classifica di Serie B: i granata di Castori si trovano a 18 punti, in penultima posizione, il Venezia di Dionisi poco sopra a 23 punti, ma non certamente in una zona tranquilla.

Il Trapani, reduce dalla vittoria, voluta, cercata ed inaspettatamente arrivata al «Provinciale» contro l'Ascoli, cercherà di bissare quel risultato per alimentare le speranze salvezza. Questa piccola boccata d'ossigeno infatti in casa Trapani è servita a dare coraggio a tutto il gruppo allenato da Castori. I granata se vogliono spiccare il volo per la salvezza devono ancora una volta essere tremendamente «folli» e mettere in pratica il credo calcistico del loro allenatore.

