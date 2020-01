Trapani, pronti tre rinforzi per Castori

Prove di distensione in casa Trapani, anche se non è stato ancora chiarito il caso legato al possibile addio del direttore sportivo Nember. È stato l'allenatore Castori ad intervenire per smentire qualsiasi frizione tra lo stesso allenatore con il ds granata: «Con il direttore abbiamo preso sempre delle decisioni di comune accordo sulla campagna acquisti e smentisco qualsiasi frizione con lui, aver letto notizie infondate a riguardo mi è molto dispiaciuto, perché ho un buon rapporto con il direttore».

Se Nember dovesse comunque decidere di lasciare il Trapani, è probabile che non arrivi un altro direttore sportivo perché si potrebbe optare per la soluzione interna, con Sandro Porchia, attuale responsabile del settore giovanile, e lo stesso direttore generale, Giuseppe Mangiarano, che potrebbero svolgere tale incarico in quanto iscritti nell'apposito elenco speciale della Figc.

