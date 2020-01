Trapani calcio, scoppia il caso Nember

In casa Trapani continua a tenere banco il caso Luca Nember. Il direttore sportivo granata, giunto a Trapani prima come consigliere di amministrazione con delega alla gestione sportiva, poi subentrato a Raffaele Rubino dopo l'esonero dello stesso lo scorso 21 ottobre, sarebbe in procinto di lasciare Trapani. Nember per tre mesi ha mantenuto la doppia carica fino alla cessazione del consiglio di amministrazione che ha portato alla decadenza di Giorgio Heller da presidente ad inizio gennaio.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata