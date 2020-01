Trapani calcio, risolto il contratto con Giacomo Tulli

Si separano le strade di Giacomo Tulli e del Trapani. È stata ufficializzata la risoluzione del contratto dell'attaccante 32enne. Arrivato al Trapani nell’estate 2018, tra i protagonisti della promozione in Serie B nella scorsa stagione sportiva, Tulli ha totalizzato in maglia granata 39 presenze e 6 gol, tra lo scorso e l'attuale campionato.

Intanto con una nota il presidente Giuseppe Pace tiene a precisare che: "La società e il proprio CdA unanimemente concordano con quanto espresso da mister Fabrizio Castori riguardo la necessità che i nuovi acquisti di gennaio siano calciatori pronti a scendere immediatamente in campo, in grado di sostenere i ritmi intensi. Pertanto - prosegue la nota - eventuali eccezioni dovranno essere attentamente valutate e ponderate, sempre nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario della società, fondamentale quanto l’obiettivo salvezza. La società, dunque - conclude -, smentisce qualsiasi altra illazione, augurandosi che tutti i propri amministratori e dirigenti impegnati nelle operazioni di mercato, che debbono essere necessariamente in entrata ed in uscita, si atterranno responsabilmente a quanto espresso da mister Castori ed integralmente condiviso dalla società, dato che da ciò dipende il mantenimento della categoria".

