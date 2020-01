Serie D, il Marsala perde a Giugliano

Sconfitta con onore per 2-1 per il Marsala del tecnico Terranova, superato sul rettangolo di gioco “De Cristofaro” di Giugliano contro una formazione che occupa la quarta posizione in graduatoria.

In terra campana è partita male la compagine lilibetana: al 4’ già in svantaggio per la rete messa a segno dal locale Orefice. Dopo 16 minuti i padroni di casa hanno raddoppiato con Di Girolamo.

Nonostante il doppio svantaggio la compagine marsalese è andata in rete prima dello scadere della prima fase del match con un colpo ben assestato del solito Padulano.

Nella ripresa il risultato è rimasto inchiodato sul 2-1 senza contraccolpi. Adesso si fa preoccupante la classifica degli azzurri che stazionano in quint’ultima posizione di classifica.

