Al Trapani arriva Sow: oggi il primo allenamento con i granata

Non si ferma l'operazione di mercato di Luca Nember per rafforzare il Trapani al momento al penultimo posto in classifica di Serie B. Tra arrivi e partenze ieri pomeriggio, la fugace apparizione di Moussa Sow ha messo tutti in agitazione.

Oggi l'attaccante senegalese sarà con i compagni ad allenarsi. Insomma il calciatore vuole subito rimettersi a lavoro. Un colpo in entrata importante quello messo a segno da Nember. Con Sow, classe '86, il Trapani mira ad un campionato diverso, più tranquillo.

Per tanti che entrano, altri che escono: sono 14 i tagli previsti. Dopo Nzola, è tornato al Parma il terzino sinistro Cauz, Corapi e Tulli andranno al Catanzaro, mentre il Trapani, dopo il pressing del Pescara, ha blindato la punta granata Pettinari.

La notizia completa nell'articolo di Laura Spanò sul Giornale di Sicilia.

