Colpo del Trapani, l'attaccante Moussa Sow è arrivato in città

Il gran colpo per il Trapani calcio è in arrivo. E’ giunto, infatti, in città Moussa Sow, attaccante senegalese, classe 1986, che in precedenza ha vestito anche le casacche di Lille e Fenerbahce, attualmente svincolato.

L’attaccante che ha segnato ovunque, soprattutto in Francia e in Turchia, compirà 34 anni il prossimo 19 gennaio ma ha un curriculum da capogiro. Stasera il giocatore è stato in sede. Se domani tutto andrà bene, le visite mediche e il tecnico Fabrizio Castori darà il proprio assenso, Moussa Sow sarà un calciatore del Trapani. L’accordo è stato chiuso.

© Riproduzione riservata