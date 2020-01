Rinforzo in attacco per il Trapani: ufficiale l'arrivo di Dalmonte

L’attaccante Nicola Dalmonte è ufficialmente del Trapani. Arriva in maglia granata con la formula del trasferimento temporaneo fino a giugno, proveniente dal Lugano (ma di proprietà del Genoa). Nato a Ravenna il 17 febbraio del 1997 è cresciuto nel settore giovanile del Cesena, società nella quale ha militato fino alla stagione 2017/18 collezionando 49 presenze e 5 gol, tra Serie A e B. A Settembre 2018 il passaggio al Genoa, con 4 presenze. Nella stagione attuale il trasferimento in prestito nella Super League Svizzera al Lugano: un gol, contro il Basilea, in 10 partite giocate.

“Già in questi primi giorni mi sto trovando bene qui – ha detto Nicola Dalmonte -. Mi fa molto piacere tornare a lavorare con mister Castori e speriamo tutti assieme di raggiungere il nostro obiettivo, che è quello di mantenere la categoria. Ho scelto Trapani perché il mister mi ha cercato e sono contento di avere avuto questa opportunità. Nella mia carriera finora ho giocato quasi sempre da esterno/attaccante. Mi piace partire sia dalla fascia sia giocare più verso la porta. Non ho mai segnato tanti gol, spero di iniziare a farlo adesso. Ai miei nuovi tifosi chiedo solo di sostenerci dall’inizio alla fine”. Dalmonte ha segnato il suo primo gol in serie B proprio contro il Trapani al Provinciale il 23 aprile 2016 con la maglia del Cesena al 90’, gara vinta dai granata per 2-1.

