Il Marsala non conquista la vittoria, finisce pari contro il Nola

Non è riuscito a conquistare la tanto agognata vittoria il Marsala dell’allenatore Terranova che al Lombardo Angotta non è andato oltre il pari contro la formazione campana del Nola. Gli sforzi della compagine lilibetana non sono stati premiati, considerato tra l’altro che al 23’, sul risultato ad occhiali, il locale Padulano si è visto respingere su penalty la sua conclusione dal dischetto dal portiere Anatrella che è stato bravo ad intuire la traiettoria. +

Nella ripresa al 61’ il vantaggio ospite ad opera di Guarro. Poi al 72’ Padulano ha riportato l’incontro in perfetto equilibrio su calcio di rigore che questa volta è andato a segno. Per la cronaca da segnalare l’espulsione al 42’ del tecnico ospite Esposito per proteste.

