Mazara calcio, esami negativi per gli infortunati

Sos Mazara calcio. La partita di domenica scorsa contro l'Akragas, al di là del pareggio a reti bianche, ha lasciato sul campo tre giocatori importanti, i quali subito dopo la partita, hanno verificato con esami strumentali, che le loro condizioni non sono di rapida guarigione. Sono tre infortuni non gravi ma che privano, per diverse settimane, l'apporto dei tre atleti.

I tre giocatori in questione sono: Giardina, Rosella e Konè. Il primo ha una distorsione e dovrà stare fuori per due - tre settimane, Rosella per quattro settimane, Konè che ha avuto una ricaduta del precedente infortunio per almeno 5 settimane. Sono tre giocatori di una certa importanza per lo scacchiere dell'allenatore Dino Marino che si trova.

Innanzitutto, senza il «faro» della squadra, cioè Giardina, dovrà far giocare in quel ruolo un giocatore che abbia visione di gioco e, principalmente, far viaggiare gli attaccanti verso la porta avversaria.

