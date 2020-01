Trapani calcio, scontro nel Cda: si dimette Paolo Giuliano

Prime avvisaglie in seno al consiglio d’amministrazione del Trapani calcio in vista della convocazione prevista per giovedì 9 gennaio. Pare si sia dimesso inspiegabilmente l’avvocato Paolo Giuliano che era entrato a far parte della dirigenza nello scorso mese di ottobre.

Secondo indiscrezioni seguiranno altre azioni del genere a breve termine per far saltare il Cda convocato dal presidente Giorgio Heller, il quale aveva programmato di contrapporre le proprie ragioni alla sua ventilata esclusione da parte del patron Fabio Petroni per favorire nuovi ingressi.

