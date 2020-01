Colpo del Trapani, acquistato l'attaccante Pizzini

Cominciano ad entrare nel vivo le azioni di mercato del Trapani guidate dal ds Luca Nember. Domani sera dovrebbe giungere a Trapani, direttamente dall’Argentina, l’attaccante Francisco Pizzini, classe 1993, piede destro, ama giocare a sinistra. Prima della partenza ha firmato il prolungamento di un anno del contratto con l'Independiente con scadenza giugno 2021.

Il prestito al Trapani è previsto in 18 mesi con opzione di acquisto da parte della società granata del 90% del cartellino del calciatore al costo di 2 milioni di dollari. Pizzini viene da un periodo di forma poco esaltante e spera di rifarsi in serie B col Trapani. Pare che la società granata sia pure vicina al centrocampista 28enne Matias Laba, proveniente dall’Union La Calera. Intanto il club del patron Fabio Petroni starebbe pensando ad uno scambio col Bari mentre si stà valutando lo scambio con il Bari Corapi-Kupisz (trentenne polacco).

L’attaccante di colore N’Zola pare sia destinato a finire al Cosenza mentre Dini, Cauz e Golfo sembrerebbero sul punto di vestire la casacca dell’Avellino. Scaglia dovrebbe tornare al Parma.

L’attaccante Tulli ha molte richieste in serie C. Con la sua cessione e quella di Nzola, il Trapani ha tutte le intenzioni di incassare denaro liquido. In programma c’è anche la partenza di alcuni svincolati per dare un sostanziale taglio al monte ingaggi

© Riproduzione riservata