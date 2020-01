Conad Cup, ad Alcamo il match più atteso del Trofeo calcistico

Ben 34 reti in due partite (22 al Castellammare e 12 all’AGA Messina). E’ questo il terrificante ruolino di marcia della Roma nel torneo Under 14 del XXXIII Trofeo Costa Gaia-Conad Cup. I giallorossi, dopo le due gare della prima giornata della competizione, hanno già superato il turno e si ritagliano il ruolo di grande favorita.

Delle due genovesi in gara, invece, ha collezionato due successi e tante reti il Genoa mentre la Sampdoria, dopo la sconfitta con l’Adelkam, ha scatenato la sua ira sul malcapitato Valderice superandolo per 16-0. Due successi su due anche per Palermo e Ludos Alcamo.

Nella categoria 2008 spiccano i successi dei rosanero del Palermo e di quelli del Calcio Sicilia. Sette centri dei primi nella porta dell’Iccarense e otto dei secondi al Vis Palermo. Vincono anche Ludos Alcamo, Villabate, Adelkam e Garibaldina Marsala. A realizzare più reti nelle gare dei 2009 sono state Primavera Marsala, Adelkam, Il calcetto PA, calcio Sicilia, Monreale, Città di Trapani, Aurora Mazara e Valle Jato. Il numero più grosso appartiene ai monrealesi che hanno superato per 11-0 il Valderice. Oggi ultime gare dei gironi eliminatori. Nel pomeriggio si passerà alla fase ad eliminazione diretta mentre domenica sarà la volta di quarti di finale e semifinali. L’ultimo atto, quello più atteso, lunedì 6 gennaio allo stadio "Lelio Catella" di Alcamo. (ITALPRESS).

© Riproduzione riservata