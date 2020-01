Nuovi piani per il Trapani, Nzola, Dini e Cauz pronti a salutare

Con la giornata di oggi, per il Trapani, si apre ufficialmente il mercato invernale e il toto calciatori in partenza. A lasciare i granata potrebbe essere l'attaccante Mbala Nzola, messo fuori rosa da Castori, a cui potrebbe aggiungersi anche il portiere Andrea Dini, sacrificato per il collega dell'Atlanta, Marco Carnesecchi.

In uscita si posizionerebbero anche Cristian Cauz, Alessandro Minelli e Francesco Golfo. A rischio anche Giacomo Tulli, Corapi e Scaglia che potrebbero non trovare posto nei piani di Luca Nember.

L'articolo completo di Laura Spanò nell'edizione del Giornale di Sicilia di oggi.

