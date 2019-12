Il Trapani del dopo Baldini: per la panchina si pensa a Drago o Sottil

Dopo l'esonero del tecnico Baldini, il Trapani pensa al futuro. I tecnici papabili al momento sono Sottil e Drago. Il secondo fu in lizza nel periodo estivo. Poi non se ne fece nulla. Si attendono conferme da un momento all' altro.

A causare l' allontanamento di Baldini le pessime prestazioni di Benevento e ieri in casa contro il Pisa. "Serve un allenatore che dia carattere alla squadra. Avremo un incontro con la squadra per capire chi vuol rimanere e chi vuol andare via. Chi deve restare al Trapani non.può fare il bambinone. La società pretende rispetto e serietà". ha dichiarato il patron Fabio Petroni.

