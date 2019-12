Il Marsala licenzia Giannusa, panchina a Terranova

È stato esonerato il palermitano Vincenzo Giannusa. Al suo posto arriva alla guida del Marsala il mazarese Nicola Terranova, classe '74, ex tecnico di Mazara, Gela, Folgore Selinunte e Canicattì. La notizia è stata pubblicata nel Giornale di Sicilia in edicola, in un articolo di Giancarlo Marino.

Il Marsala nella nota ringrazia «il tecnico per il lavoro svolto augurando, all'uomo in primis ed al professionista poi, un in bocca al lupo per il suo futuro».

© Riproduzione riservata

