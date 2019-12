Trapani, l'attaccante Evacuo: "I miei gol per la salvezza"

I granata hanno finalmente sfatato il tabù negativo che in casa durava da 14 settimane. L'ultimo risultato contro il Chievo lo si deve sicuramente a Felice Evacuo, 37 anni, la figura di riferimento che mancava a questo Trapani.

"Ringrazio i sanitari che mi hanno rimesso in campo, a 37 anni non era scontato tornare in questa maniera dopo un infortunio come il mio - dice Evacuo -. Il gol è stato un'emozione particolare. Speravo di potermi giocare le mie carte dopo la scorsa stagione, mi piacerebbe restare qui più a lungo possibile. Siamo stati bravi ad interpretare la gara al cospetto di un avversario di livello, ora non dobbiamo perdere entusiasmo: puntiamo alla salvezza".

