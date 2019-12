Il Trapani ci prende gusto: seconda vittoria consecutiva, battuto il Chievo

Il Trapani batte 1-0 al Provinciale il Chievo e bissa la vittoria conquistata una settimana addietro sul terreno del Livorno. Granata determinati, ordinati, ben disposti in campo, nella prima parte hanno chiuso in vantaggio dopo aver dominato la corazzata ospite, almeno sulla carta. Nella seconda parte della contesa i hanno continuato ad essere padroni del campo e si sono diretti verso il primo successo casalingo della stagione. Sicuramente meritatissimo.

Per la cronaca il Chievo con il vento a sfavore cerca di addormentare i granata e attende che si aprano spazi interessanti. Al 21’ è il Trapani a suonare il campanello d’allarme per la difesa veronese. Il neo acquisto Grillo conquista con forza un pallone e serve Pettinari che si muove bene in area e spara un pericoloso fendente che il portiere Semper manda in tuffo in angolo. Due minuti dopo sugli sviluppi di un corner è Fornasier a insidiare la porta ospite mandando fuori da distanza ravvicinata. Il Trapani preme e il Chievo in alcune situazioni si trova in difficoltà ad arginare le iniziative di Biabiany e Pettinari. Al 33’ è Biabiany a liberarsi bene con tiro in porta che risulta centrale. E’ l’avviso per il Chievo che va sotto al 34’.

I granata, infatti, passano con un colpo di testa di Evacuo che mette la sfera di cuoio in rete sfruttando nel migliore dei modi un cross dalla destra di Corapi. Al 38’ i granata perdono Biabiany che esce per un problema muscolare e viene sostituito dal rientrante Ferretti. E’ ancora il Trapani a portare insidie. Al 40’ Pettinari, in gran forma, si libera bene e dal limite fionda in porta ma trova un super Semper che respinge alla grande in volo. Lo stesso attaccante granata manda in porta al volo in pieno recupero con la palla che sfiora il palo. Si vede un po’ il Chievo ma è solo fumo senza arrosto. Nella ripresa c’è sempre il Trapani con un appoggio di Evacuo per l’accorrente Corapi che al 59’ spara alto sui trenta tifosi veronesi assiepati in curva ospiti. Mentre i minuti passano senza sussulti, Baldini sostituisce lo stanco Corapi con Luperini al 72’.

E il Chievo stà a guardare impietrito da tanto ardore granata. All’83’ stupisce ancora il Trapani con una azione di Evacuo che manda in porta una rasoiata che fà gridare al gol. Lo stesso Evacuo, il migliore in campo, viene sostituito stremato all’86’ da Colpani. Intanto il pubblico si infiamma per un paio di cervellotiche decisioni arbitrali. E’ il portiere Semper a salvare all’89’ in angolo su battuta di Colpani. Sono cinque i minuti di recupero. Il Trapani si rende ancora pericoloso con Colpani stoppato all’ultimo momento. Il Chievo non riesce a reagire, d’altronde non lo ha mai fatto nel corso della gara e per il Trapani è trionfo senza discussioni.

© Riproduzione riservata