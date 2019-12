Il Trapani ora ci crede, il Chievo si può battere

Per uscire dalle sabbie mobili della classifica occorre trovare continuità nei risultati. È questo il duro compito del Trapani in vista della gara di domani pomeriggio, con fischio d'inizio alle 15, contro il Chievo.

Il preziosissimo successo conseguito sabato scorso a Livorno contro una diretta concorrente grazie alla doppietta del bomber Stefano Pettinari ha riacceso le speranze dei tifosi. Al «Provinciale» è atteso il pubblico delle grandi occasioni per una sfida inedita in cui i granata cercheranno in tutti i modi di portare a casa i tre punti.

