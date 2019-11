Indagini su Petroni ma il Trapani replica: "Smonteremo tutte le accuse"

Dopo l'avviso di conclusione delle indagini per nove persone, pronta la replica del Trapani. La società precisa che «non ha nulla da temere in ordine alle contestazioni della Procura federale e ad una propria ipotetica responsabilità oggettiva: contestazioni che saranno puntualmente smentite dalla documentazione che verrà fornita agli organi inquirenti e già in parte acquisita dalla Figc».

La presenza di Fabio Petroni nella compagine societaria dello Juve Stabia, stando a quanto riferito dai legali del Trapani, si è conclusa «nel maggio 2019 per divergenze legate a modalità gestionali non condivise», mentre secondo la Procura federale avrebbe «rivestito contemporaneamente il ruolo di socio» in entrambe le società «dal 21 giugno al 9 luglio 2019».

L'articolo completo di Laura Spanò nell'edizione del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE