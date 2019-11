Trapani Calcio, Grillo veste ufficialmente la maglia granata

Fausto Grillo entra a far parte della famiglia del Trapani Calcio. È stato infatti perfezionato l'ingaggio del difensore nato il 20 febbraio 1993 a San Carlos de Bariloche, mancino, altezza 1,81.

Il neo-granata, che possiede anche passaporto spagnolo, ha firmato un contratto annuale. Ha iniziato la carriera nelle giovanili del Vélez Sarsfield, passando poi in Prima Squadra a Buenos Aires. Nel luglio del 2018 è passato nel Goztepe (valore di mercato 750 mila euro), dove ha disputato l’ultima stagione sportiva nella Super Lig, prima divisione del campionato turco.

Grillo non ha mai giocato in Italia, ma l’Italia – la Calabria – è la terra del nonno paterno e lui con grande entusiasmo ha sposato la nuova esperienza con il Trapani: “è una occasione importante per la mia carriera, con una squadra importante ed in un campionato importante, come la Serie B”.

Il giocatore si è descritto con queste parole “Sono un difensore centrale, ma posso essere impiegato anche da terzino sinistro. Mi considero un calciatore aggressivo e che si mette a disposizione della squadra, assieme alla quale sarà possibile raggiungere il nostro obiettivo che è quello della permanenza nel campionato cadetto”

© Riproduzione riservata