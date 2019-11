Trapani, nuove prospettive in attacco contro il Livorno

Baldini si prepara alla trasferta di Livorno e questa volta le scelte in attacco non saranne obbligate. Se finora il tecnico ha dovuto schierare in campo una formazione competitiva che potesse sopperire alle defezioni a causa dei numerosi infortuni, a Livorno avrà a disposizione sia Evacuo che Ferretti.

Sarà assente Nzola, che sconterà la seconda giornata di squalifica dopo l'espulsione rimediata nel finale a Pordenone. Ma per Baldini oltre a Pettinari ci sarà anche Biabiany che dovrebbe essere impiegato dall'inizio.

L'articolo completo di Michele Scandariato nell'edizione del Giornale di Sicilia di oggi.

