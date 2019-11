Trapani, Livorno è un bivio: sbagliare non è più possibile

Il Trapani si è trasferito già a Viareggio per la preparazione della delicata sfida contro il Livorno, sabato prossimo. Al «Picchi» andrà in scena lo scontro salvezza tra le ultime due della classe.

In caso di nuova sconfitta per il Trapani, sembrerebbe quasi certo il futuro di Baldini che dovrebbe lasciare la panchina. Fino a ieri sono continuate a circolare indiscrezioni sui possibili sostituti di Baldini: dopo Pierpaolo Bisoli, è stato il turno di Bortolo Mutti, 65 enne ex allenatore tra gli altri di Palermo e Messina, che potrebbe essere tentato per un ritorno in Sicilia.

