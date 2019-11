Biabiany scuote il Trapani: "La salvezza dipende da noi"

È sbarcato a Trapani l'uomo su cui i tifosi del Trapani ripongono le speranze, ovvero Jonathan Biabiany. Il giocatore sabato farà il suo esordio con la maglia granata nella delicatissima sfida salvezza contro il Livorno.

"Come procede la preparazione? Io mi sento bene, prima di arrivare a Trapani - rivela Biabiany - mi ero allenato da solo, non sono arrivato senza allenamenti, certo ritornare a lavorare col gruppo è una cosa differente però fisicamente mi sento bene". "In questi primi giorni sto imparando a conoscere i nuovi compagni - spiega Biabiany -. Con il tecnico però ancora non abbiamo parlato della mia posizione in campo ma stiamo valutando diverse cose, poi magari parlerò con i compagni per cercare la posizione in cui mi posso trovare meglio".

