Trapani, con la new entry Biabiany si va a caccia di punti

Una settimana intensa per il Trapani calcio che già da questo pomeriggio alle 17 tornerà al Provinciale per gli allenamenti in vista della trasferta di sabato con il Livorno.

I granata sono all'ultimo posto con 7 punti, penultimo con 10 per i toscani che li precedono. Si attende quindi la preparazione di Biabiany per la sfida di Livorno.

«La squadra - secondo quanto riferito dal presidente Giorgio Heller - ha accolto con entusiasmo il nuovo arrivo Biabiany e, quest'ultimo, in sinergia con la squadra, siamo certi darà un valido contributo al campionato del Trapani che ha il solo e unico obiettivo di mantenere la categoria».

