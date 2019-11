Un vichingo per il Trapani calcio, Strandberg atterrato in città

Il Trapani si prepara allo scontro salvezza con il Livorno con un intenso programma di allenamenti. Nel frattempo è arrivato in città il difensore centrale norvegese Stefan Strandberg, svincolato, classe 1990, di 189 centimetri. La società sta valutando per capire se è il profilo adatto da inserire in rosa.

Strandberg nelle ultime stagioni ha disputato la Premier Liga, massima serie del campionato in Russia. Nell'ultima stagione con la maglia del FK Krasnodar, prima di trasferirsi all'Ural Ekaterinburg in cui da marzo a maggio 2019 ha disputato 9 partite da titolare in campionato e 3 nella Coppa di Russia fino alla finale persa contro la Lokomotiv Mosca lo scorso 22 maggio.

