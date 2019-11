Trapani, classifica da "brividi": mancano ancora i rinforzi

Sanguina la classifica e soffre il Trapani, dopo l'ennesimo passo falso in trasferta. Sei i punti conquistati in 11 partite e 19 gol subiti. E un ultimo posto che non fa sicuramente star bene. Ecco perché i granata devono tirare fuori subito le

loro qualità, mettendo da parte le debolezze.

Utili in tal senso potrebbero essere i rinforzi di cui si attende ufficialità nelle prossime ore. È questa la soluzione tampone trovata dalla società in accordo con il ds Nember, per dare una sterzata a questo avvio di campionato decisamente negativo del Trapani, in attesa del mercato di gennaio.

L'articolo di Laura Spanò nell'edizione di oggi del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE