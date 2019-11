Colpo del Trapani, domani la firma dell'attaccante Biabiany

Sembra fatta per il passaggio al Trapani di Jonathan Ludovic Biabiany, attaccante francese di origini guadalupensi nato il 28 aprile 1988. È tra i calciatori più veloci del mondo, corre i 100 in 10'3'', sfiorando i 30 km/h palla al piede. Si tratta di una punta di qualità, propenso anche alla fase difensiva, che ha militato in società come Inter, Chievo, Modena, Parma, Sampdoria, Sparta Praga.

Ultimamente ha giocato nel Parma dove nello scorso campionato ha collezionato 13 presenze. La firma con la società granata è attesa per domani.

