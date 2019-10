Trapani, si dimette l'amministratore delegato Petroni

A sorpresa e in pieno campionato, si dimette, a sorpresa, l'amministratore delegato Lorenzo Petroni. Le dimissioni giungono all'indomani dell'ingresso nel Cda di Luca Nember al quale, come riporta Laura Spanò in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, già ieri era stata affidata la gestione sportiva della società. Una decisione deliberata dall'assemblea dei soci del Trapani.

Con il garbo che lo ha contraddistinto in questi mesi Lorenzo ha inviato poche righe a quanti hanno lavorato con lui. "Oggi faccio un passo indietro per il rispetto che porto a mio padre", scrive in una lettera inviata a chi in questi mesi ha lavorato con lui. "Tre mesi - continua - per alcuni possono sembrare pochi ma sono tantissimi quando vengono vissuti intensamente. Per me, spero, parlerà il lavoro che ho svolto fino ad oggi".

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE