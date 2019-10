Il Trapani ritrova Mancosu, in preparazione contro l'Entella

Il Trapani da un paio di giorni si concentra sul lavoro di preparazione per la trasferta a Chiavari contro la Virtus Entella in programma per sabato alle 15. Intanto la squadra sta per riaccogliere gli assenti: è tornato ad allenarsi Carnesecchi mentre si attende il ritorno dalla riabilitazione di Corapi, Evacuo e Ferretti.

La sfida con l'Entella sarà intensa anche perché i granata fronteggeranno una loro vecchia conoscenza. A cominciare dal bomber Matteo Mancosu, che per la prima volta in carriera affronterà il Trapani da rivale. Squadra con cui Mancosu è rimasto per 3 stagioni segnando 54 gol nei 96 incontri disputati.

