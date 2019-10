Trapani calcio, nasce il club dedicato alle leggende granata

Nasce il club delle vecchie glorie granata. Si tratta di una idea della società del Trapani calcio che ha pensato ad un club per riunire ex calciatori che hanno indossato la maglia del Trapani. Nel Club delle vecchie glorie granata ci saranno tanti ex calciatori del Trapani che verranno coinvolti nel progetto #DentroLaLeggenda con l'obiettivo di non disperdere il patrimonio storico di una realtà calcistica che nel prossimo mese di aprile compirà 115 di storia.

L'idea è quella di contribuire a diffondere, con l'esempio di coloro che hanno indossato la maglia del Trapani, i valori più sani dello sport presso le generazioni più giovani, in un percorso virtuoso tra storia e prospettiva. #DentroLaLeggenda sarà un luogo di incontro e condivisione per tutti gli ex calciatori del Trapani che ne entreranno a farne parte.

Ci sarà pure una sede dedicata all'iniziativa all'interno dello Stadio Provinciale che diventerà il punto riferimento per tutti coloro che vorranno vivere pienamente la storia e la passione granata. Diversi i nomi di ex calciatori granata invitati a far parte del club, da Natale Picano a Nino Barraco, ma anche Gianni Nicoletti, Nino Morana, Filippo Calamusa.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

