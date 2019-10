I gioiellini del Trapani Carnesecchi e Colpani brillano in Nazionale Under 21 e 20

Due giorni di riposo per i calciatori del Trapani che così approfittano della pausa per l'impegno con le Nazionali. Stop per tutti ma non per i gioiellini granata Marco Carnesecchi e Andrea Colpani che hanno brillato con la maglia azzurra nelle gare disputate con le nazionali Under 21 ed Under 20.

Seconda gara consecutiva da titolare in azzurro, come riporta Michele Scandariato in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, per Marco Carnesecchi ed è stato il migliore in campo nella sfida che ha visto la nazionale under 21 impegnata a Dublino contro l'Irlanda.

Partita da protagonista anche per l'altro gioiellino granata, il centrocampista Andrea Colpani, partito da titolare e rimasto in campo per 85 minuti nella partita dell'Under 20 Elite League, noto anche come torneo delle "8 Nazioni".

