Sassaiola durante Marsala-Acireale, per 9 ultrà scatta il daspo

Nove i daspo emessi dal questore di Trapani per le violenze in occasione della partita Marsala-Acireale. Gli ultrà si erano resi protagonisti di una sassaiola contro un centinaio di tifosi dell'Acireale prima dell'inizio della gara disputatasi lo scorso 29 settembre presso lo Stadio "Angotta" di Marsala. I facinorosi avevano agito senza alcuno scrupolo, noncuranti della presenza dello sbarramento creato con i mezzi dei reparti di polizia, posizionati proprio per evitare contatti tra le due tifoserie.

Due di loro - Davide Zizzo, 24 anni, e Alessio Ampola, 28 anni, erano stati tratti in arresto, appena due giorni dopo i fatti, in applicazione della flagranza differita, che prevede la facoltà di arrestare gli autori di reato avvenuti in occasione di manifestazioni sportive, purché entro 48 ore dalla commissione dei fatti e nel caso in cui non sia possibile operare immediatamente per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica.

Adesso, nei loro confronti - come anche nei riguardi di ulteriori due giovani marsalesi, 17 e 32 anni, già denunciati in stato di libertà alla procura della Repubblica di Marsala, per il lancio di pietre ed altri oggetti contundenti - è scattato il provvedimento di daspo. Di cinque anni la durata del provvedimento amministrativo, inasprito dall'obbligo, a carico dei destinatari, di presentarsi presso gli uffici di polizia negli orari in cui vengono disputati gli incontri di calcio.

Ed ancora ulteriori quattro provvedimenti per altrettanti supporters marsalesi: due di questi, di 31 e 19 anni, sono ritenuti responsabili di aver agevolato gli arrestati procurandogli il materiale da lanciare; un terzo, di 19 anni, è stato invece trovato in possesso di un fumogeno. Un quarto tifoso di 17 anni, già sottoposto a daspo della durata di un anno, è stato raggiunto da un aggravamento del provvedimento esteso a ulteriori 7 anni: ha fornito false generalità agli agenti di polizia al fine di guadagnarsi l'ingresso allo stadio.

Non sono mancate le sanzioni a carico della tifoseria acese atteso che uno dei sostenitori della squadra etnea, un 27enne, responsabile di aver lanciato a un poliziotto una transenna in ferro procurando all'agente una lesione alla mano, è stato destinatario di un daspo di 8 anni, con obbligo di firma

