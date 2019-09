Calcio a 5, partenza sprint del Marsala: sconfitto il Villaurea Palermo

Buona la.. prima per il "Marsala Futsal" nel campionato di C1 maschile di calcio a 5. Unica nota stonata gli spalti del Palasport completamente vuoti, visto che contro il Villaurea Palermo s'è giocato "a porte chiuse" su disposizione della Questura per l'inagibilità parziale dell'impianto a seguito della mancata esecuzione da parte del Comune di alcuni lavori di adeguamento ai prescritti parametri di sicurezza.

Per il resto, la squadra di Vincenzo Bruno ha fatto appieno il suo dovere piegando, all'esordio in campionato i rosanero con un punteggio di 6 a 2 che non lascia alcun dubbio sulla buona performance offerta dai lilibetani. E Marsala, dopo aver superato anche il primo turno di Coppa Italia eliminando Sporting Alcamo e Futsal Alqamah, ha così potuto brindare ai primi tre punti stagionali in campionato malgrado le tante assenze che ha dovuto fronteggiare visto che mancavano all'appello Pizzo, Trotta e Anteri per squalifica, Palumbo per infortunio, ed inoltre Sammartano e Sugamiele per impegni personali.

