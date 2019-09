Trapani, in avvio mai tre sconfitte e si attende la Salernitana

Sicuramente un inizio non gratificante per il Trapani, che non aveva mai incassato tre sconfitte in avvio e che spera in una ripresa domenica contro la Salernitana. E i pronostici sono favorevoli.

I precedenti infatti danno per favorito il Trapani. Nei quattro incontri precedenti contro i campani, i granata hanno vinto due partite, una volta la Salernitana. Nella stagione 2015-2016, in Serie B, il Trapani vinse 1-0 all'Arechi. La partita di ritorno, invece, si concluse in parità, 1-1. L'anno successivo le due formazioni si sfidarono prima alla sesta giornata, e vinse la Salernitana in casa con un secco 2-0. Poi alla ventisettesima giornata e in quella occasione il Trapani riuscì a vincere per 1-0.

