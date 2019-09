Trapani, Baldini cambia modulo contro Cremonese e Salernitana

Saranno due le partite, entrambe casalinghe, che vedranno il Trapani di Baldini scontrarsi con due delle squadre più accreditate della Serie B. Domenica sera, alle 21, i granata dovranno vedersela contro la Salernitana; il mercoledì successivo, alle 19, sempre al «Provinciale», arriverà la Cremonese di Massimo Rastelli.

Per Baldini sarà un banco di prova, un'ultima occasione offerta dalla società per dare una svolta a un inizio di stagione deludente. A Baldini dunque non rimane che cambiare schema e cercare una soluzione studiando un possibile 3-5-2.

