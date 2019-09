Cittadella-Trapani, Baldini: "Stavolta non si sbaglia"

«Il nostro vero campionato comincia contro il Cittadella». È questo messaggio del tecnico del Trapani Francesco Baldini alla vigilia della partita che vedrà il suo Trapani impegnato al «Tombolato» contro squadra la rivelazione della scorsa stagione.

I granata sono ancora orfani di due pilastri come Corapi ed Evacuo, ma sono riusciti a recuperare Candela e a migliorare le prestazioni di due giocatori chiave come Scaglia e Pettinari. Nella lista dei convocati però non c'è Lorenzo Del Prete.

L'articolo completo di Michele Scandariato e Laura Spanò nell'edizione del Giornale di Sicilia di oggi.

