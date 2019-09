Baldini alla ricerca del "vero" Trapani in vista della trasferta

Riprende la preparazione del Trapani di Baldini, in vista dell'incontro di campionato con il Cittadella. Sarà dunque una settimana pesante per Baldini e lo staff, chiamati a trovare subito una soluzione dopo le sconfitte. I granata infatti dopo due partite perse sono a zero punti in classifica e non è più concesso sbagliare.

Di certo c'è che Baldini non potrà contare sui tre convocati nella Nazionale Under 20 e Under 21: il portiere Marco Carnesecchi ed ancora il difensore Alessandro Minelli e il centrocampista Andrea Colpani e ancora sui due lungodegenti Felice Evacuo, che dovrebbe arrivare in settimana per la convalescenza e in convalescenza a Trapani sta anche Ciccio Corapi.

L'articolo di Laura Spanò nell'edizione di oggi del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE