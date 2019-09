Marsala, blitz Maiorano per scordare Ficarrotta

Va via Luca Ficarrotta, che cede alle lusinghe e alla migliore proposta economica del Palermo, e al suo posto il Marsala ingaggia un altro attaccante di esperienza che va ad aggiungersi nel reparto più avanzato della squadra ai due bomber Vincenzo Manfrè e Pietro Balistreri (entrambi confermati del vecchio organico), nonché al giovane Christian Vellutato (anche lui confermato) e agli altri nuovi arrivati Antonio Romeo, Elton Ogbebor, Saul Pucci e Cosimo Sardone, che si trovano già da diverse settimane a disposizione di Vincenzo Giannusa.

Si tratta di Giuseppe Maiorano, classe ‘96, giocatore cresciuto nelle giovanili dell'Inter e con esperienze anche tra Sassuolo, Lupa Roma, Paganese e Pavia, dove ha giocato nell'ultima stagione. Maiorano sarà disponibile già per la trasferta di domenica a Nola e quasi certamente, proprio per far fronte alla partenza di Ficarrotta, Giannusa lo inserirà nella lista dei convocati.

La notizia della ormai imminente partenza di Luca Ficarrotta (che, per regolamento, trattandosi di scambio tra società di serie D, poteva avvenire entro il 13 settembre) era stata anticipata già ieri da queste colonne; adesso è ufficiale.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

