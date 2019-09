Calcio femminile, inizia il raduno del Marsala

Dopo la lunga pausa estiva e dopo aver rappresentato, con la propria giocatrice Helena Clemente, la Sicilia al Torneo delle Regioni under 15, suona questa mattina l'adunata anche per il Marsala Calcio Femminile del presidente Giuseppe Chirco che inaugura così la nuova stagione 2019/20 in cui sarà ancora una volta impegnato nel campionato di Eccellenza.

Alle ore 11, vecchie e nuove azzurre - allenate dalla riconfermata Valeria Anteri - si sono radunate nella sede sociale di via Edoardo Alagna 121/A per poi iniziare la preparazione, con una seduta di atletica.

E c'è un certo entusiasmo e un grande fermento per il via della nuova stagione, visto che Peppe Chirco e soci festeggiano quest'anno il ventesimo anniversario di attività del calcio in gonnella in città che qualche anno addietro, prima che la società dovesse fare i conti con una crisi economica che non ha risparmiato nessuno, ha avuto modo di disputare addirittura la serie A2.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE