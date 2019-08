Il Salemi scompare dal panorama del calcio siciliano

Il nome del Salemi Calcio scompare dai calendari del torneo dilettantistico siciliano di Promozione nell'indifferenza di sportivi e amministratori.

Dopo un anno tribolato che ha visto la squadra partire addirittura con i favori del pronostico, grazie ad una rosa di calciatori abbastanza qualificata, nei mesi finali ha dovuto fare i conti con la scarsità di mezzi economici e con una alquanto approssimativa gestione dirigenziale che ha fatto sì che si arrivasse alla fase degli spareggi a corto di preparazione e con la scarsa volontà di volere qualcosa di buono.

E così ancora una volta la bandiera giallorossa è stata ammainata e chissà quando e come si rivivranno tempi felici. Totò Palermo, sportivo tifoso e cronista della squadra ha una mente lucida, pur non nascondendo la sua amarezza per la mancata iscrizione del Salemi e si spera solo per questa stagione, che sia un anno «sabatico». Lo stesso va indietro negli anni.

