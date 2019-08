Marsala Calcio, arriva il secondo portiere Noto

Il Marsala continua la campagna di acquisti. Dopo l'acquisto di Bubakar Bojang, nel ruolo di portiere arriva anche il 18enne Alessandro Noto.

Atleta trapanese, Noto muove i primi passi con il Paceco 1976, società con la quale, giovanissimo, si toglie il lusso di mettere a referto 11 presenze in Serie D. Nell'estate del 2018 arriva l'acquisto da parte della Sicula Leonzio (Serie C Girone C), che lo gira in prestito prima al Casarano (Eccellenza Puglia), poi al Marina di Ragusa (Eccellenza Sicilia Girone B).

Adesso, l'arrivo in prestito al Marsala fino al 30 giugno 2020 con diritto di riscatto dalla Sicula Leonzio (Serie C Girone C).

