Il gruppo Arena main sponsor del Trapani calcio

Il Trapani calcio ha il main sponsor per la stagione sportiva 2019/2020. Si tratta del Gruppo Arena con l’insegna SuperConveniente per il cui accordo il presidente Giorgio Heller ha tenuto a precisare che “E’ un accordo importante e che ci onora.

Il Gruppo Arena ha scelto il Trapani per veicolare la propria visione aziendale e commerciale e questo non può che renderci orgogliosi, poiché rafforza uno dei nostri principali obiettivi, che è quello di essere una società seria, professionale, forte. Ringrazio, personalmente e per il Trapani Calcio, il Gruppo Arena per la disponibilità manifestata sin da subito e per l’impegno che onoreremo assieme iniziando già da domani il nostro straordinario viaggio in Serie B, portando Trapani e il Trapani in tutta Italia”. Il Gruppo Arena è leader assoluto della distribuzione organizzata in Sicilia, con oltre 200 punti vendita ad insegna Decò, SuperConveniente ed IperConveniente.

