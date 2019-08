Trapani tra Ascoli e il mercato: serve una punta

Mancano appena quattro giorni al ritorno in serie B del Trapani che sabato sera ad Ascoli, con inizio fissato alle ore 21, tornerà a giocare in cadetteria dopo due stagioni disputate in Serie C. Il Trapani della nuova proprietà Alivision Transport, guidata dal presidente Giorgio Heller, punta decisamente a mantenere la categoria faticosamente riconquistata.

L'inizio non sarà dei più semplici, con la trasferta di Ascoli dove i granata torneranno a giocare a distanza di appena sei giorni dalla sconfitta per 2-0 subita nel terzo turno di Coppa Italia Tim Cup al termine di una partita equilibrata, decisa nella ripresa dalla doppietta del giovane talento Gianluca Scamacca.

I granata vantano una tradizione più che favorevole nelle partite di esordio in Serie B, dove nelle quattro stagioni finora disputate della sua storia, tra il 2013/14 e il 2016/17, mai sono stati sconfitti ottenendo due vittorie ed altrettanti pareggi.

