Trapani calcio, in arrivo il centrocampista Luigi Scaglia

Nuovo colpo in entrata per il Trapani calcio. E’, infatti, attesa per oggi la firma del trentaduenne centrocampista mancino, Luigi Alberto Scaglia, altezza 1,83, che nell’ultima stagione da gennaio ha totalizzato 11 presenze con la maglia della Carrarese.

Si tratta di un giocatore di proprietà del Parma in scadenza nel giugno 2020 dalla notevole esperienza che oltre che con la società ducale ha giocato anche a lungo con Brescia e Torino. In carriera ha ricoperto tutti i ruoli lungo la corsia di sinistra: terzino, mezzala e attaccante esterno.

Può essere usato come esterno alto che basso. Con la società del presidente Heller dovrebbe firmare per un anno con opzione.

© Riproduzione riservata