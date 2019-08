Trapani Calcio, Baldini non fa drammi: "Rammarico solo per il risultato"

Il primo dei due confronti consecutivi contro l'Ascoli se lo sono aggiudicati i bianconeri padroni di casa che si sono imposti con un 2-0 maturato nella ripresa dopo un confronto equilibrato. Grazie al successo la squadra di Paolo Zanetti approda al quarto turno della Coppa Italia Tim Cup in programma a dicembre contro il Genoa.

Deve accontentarsi solo dei complimenti per la buona prestazione, invece, il Trapani di Francesco Baldini che domenica sera ha retto bene il campo ma ha dovuto soccombere sotto i colpi del giovane bomber Gianluca Scamacca, talento del Sassuolo in prestito alla squadra marchigiana, autore di una doppietta che dapprima ha sfruttato un banale errore del portoghese Joao Da Silva ad inizio ripresa prima di chiudere i conti nei minuti finali in contropiede.

Nel frattempo la buona reazione del Trapani che in diverse occasioni ha sfiorato il pareggio arrivando almeno in un paio di volte a tu per tu con il portiere Lanni che ha impedito a Luperini e Cauz il meritato pareggio.

Quello di domenica è stato solo il primo round, perché sabato sera, alle 21, le squadre si incontreranno nuovamente al «Del Duca» nella prima giornata del campionato di Serie B: per Baldini e i suoi ragazzi l'occasione, dunque, di rifarsi.

