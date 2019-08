Il Marsala prepara il derby con il Palermo e mette a segno altri 5 colpi

Il Marsala continua la preparazione in vista del derby in calendario per la prima di campionato, domenica 1 settembre, al Nino Lombardo Angotta, contro il Palermo.

E si va completando l'organico. Nel fine settimana, come riporta Giancarlo Marino in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, è stato ufficializzato anche il passaggio del difensore Samuele Romeo, palermitano, giocatore con più di 150 presenze tra i professionisti. Tra i suoi allenatori figura in tre squadre, Alessandria, Sorrento e Empoli Maurizio Sarri. Tra oggi e domani l'ok ad altri cinque colpi di mercato.

