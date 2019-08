Coppa Italia, il Trapani cade ad Ascoli: finisce 2-0

Ascoli-Trapani, diretta dal signor Calvarese, si è conclusa sul 2-0 per in padroni di casa. Un partita valida per il terzo turno preliminare della Coppa Italia, un big match che in anni recenti ha spesso animato il campionato cadetto. La sfida ha rappresentato un ottimo test per il campionato che verrà. I padroni di casa sono andati in rete con Scamacca al 10' ma il gol è stato annullato per azione irregolare.

Il Trapani ha operato un pressing alto interessante, mettendo in difficoltà i bianconeri piu esuberanti. Intorno al 36' da registrare un miracolo del portiere granata Dini su tiro al volo di Da Cruz. Nella ripresa gol a freddo degli ascolani con Scamacca al 47' che ha sorpreso.la difesa di Baldini. Nonostante i tentativi granata di Colpani e Nzola (al suo 23mo compleanno) è stato bravo ancora l' Ascoli a raddoppiare a dieci.minuti dalla fine con lo scatenato Scamacca sul quale Dini nulla ha potuto fare. Sicuramente meglio l' Ascoli che ha meritato il successo. Un Trapani da registrare e che manca ancora di qualche valido elemento. E domenica sarà campionato proprio adAscoli.

