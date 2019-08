Trapani, in arrivo Del Prete e Fornasier

La vittoria sul Piacenza in Coppa Italia è stata una sorta di prova generale per i ragazzi del tecnico Baldini, ma è innegabile che c'è ancora da lavorare per completare la rosa così da iniziare un campionato in tutta tranquillità. La stessa proprietà in una nota conferma che il direttore sportivo Rubino «sta completando le operazioni di mercato che renderanno ancor più competitiva la squadra in vista dei prossimi appuntamenti di Coppa Italia e dell'inizio del campionato».

Da quanto si apprende già oggi potrebbe arrivare Lorenzo Del Prete, difensore dalla grande forza fisica, capitano della Juventus Under 23, ha giocato in C-1, C e B (in serie cadetta 232 presenze con 8 gol con le maglie di Frosinone, Pescara, Perugia, Crotone, Catania, Bari, Novara) 5 apparizioni in A con Siena.

E da oggi dovrebbe aggregarsi al gruppo Antonio Candela, classe 2000, terzino destro del Genoa, il cui ingaggio era stato ufficializzato dalla società lo scorso 31 luglio. Con Candela, il Trapani si assicura quello che dagli esperti viene considerato come uno dei più promettenti terzini italiani. Sembra essere fatta pure per Michele Fornasier (mancherebbero solo dettagli), difensore centrale che ha collezionato 10 presenze con la Sampdoria in Serie A e 92 presenze e 2 goal nel Pescara, 8 le presenze nel Venezia in Serie B nel 2019.

