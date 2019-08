Marsala Calcio, è Azzurro Luca Ficarrotta

Nuovo colpo di mercato per il Marsala Calcio: è Azzurro il palermitano Luca Ficarrotta. Attaccante esterno destro di piede mancino, Ficarrotta, classe 1990, cresce nel settore giovanile della Juventus. Dopo la gavetta bianconera, approda in Serie C1 alla Cavese, per poi esplodere sempre nella terza serie con la maglia del Trapani con la quale sfiora la promozione in cadetteria.

Ancora professionismo fra Serie C2 (Casale) e C1 (Nocerina), prima di diventare uno dei giocatori più importanti della Serie D (Agropoli, Noto, Frattese, Roccella). Nell'ultimo biennio alla Sancataldese (Serie D Girone I), Ficarrotta ha messo a segno 25 reti in 57 presenze.

Corteggiato da mezza Serie C e da club dilettanti di top fascia tra cui anche il Palermo, grazie alla forte volontà dell'ad Cottone, e al lavoro del diesse Calaiò l'ex Juventus, Ficarrotta è così sbarcato a Capo Boeo.

